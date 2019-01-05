Ирина Шейк, Брэдли Купер, Рами Малек и другие звезды посетили кинофестиваль: яркие фото

Традиционно после Нового года в Палм-Спрингс в Калифорнии проходит международный кинофестиваль. В этом году проведение светского мероприятия состоялось 30-й раз. На торжественный вечер пришли Ирина Шейк, Натали Кидман, Рами Малек и много других актеров.

На красную дорожку калифорнийского кинофестиваля вышли звезды, которые не покидали ее в течение 2018 года. Главный герой фильма, который вызвал настоящий фурор среди поклонников легендарной группы Beatles, "Богемная рапсодия", актриса, которая дала новую жизнь киноленте "Мэри Поппинс" и многих других голливудских актеров пришли на светское мероприятие, которое было посвящено качественному кино.

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Среди посетителей кинофестиваля была 30-летняя Эмма Стоун, которая традиционно для торжественного мероприятия выбрала наряд от Louis Vuitton. Она надела цветастый комбинезон с открытыми плечами. Под яркий принт наряда подвела глаза синей подводкой и бледно-розовыми тенями.



Эмма Стоун / Getty Images

Также на юбилейном кинофестивале засветился главный герой фильма "Звезда родилась" Брэдли Купер со своей женой Ириной Шейк. Они выбрали для светского мероприятия наряды более сдержанных цветов. Знаменитая модель надела актуальный тренч цвета хаки, а ее муж выбрал классический синий костюм.



Ирина Шейк, Бредли Купэр и Эмили Блант / Getty Images

Торжественный вечер, посвященный фильмам, не мог пройти без Рами Малека, который сыграл легендарного Фредди Меркьюри в фильме "Богемная рапсодия". Он пришел на кинофестиваль со своей девушкой Люси Бойнтон, которая в фильме играла роль его жены.



Альфонсо Куарон, Рами Малек и его девушка Люси Бойнтон / Getty Images