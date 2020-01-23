Ирина Шейк демонстрирует главный тренд 2020: эффектные фото

Знаменитая 34-летняя модель Ирина Шейк в очередной раз очаровала сеть. Во время своих светских выходов девушка всегда показывает изысканный вкус.

Модель, покорившая миланские и парижские подиумы, часто надевает брючные костюмы. Именно эта одежда является одним из главных трендов 2020 года.

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На днях знаменитость заметили на улицах Парижа в уютном кашемировом костюме цвета кофе с молоком. Он состоял из жакета с поясом и брюк клеш. Ирина связала этот наряд с черной обувью и маленькой черной сумочкой. Волосы собрала в низкую гульку, а макияж модели был в естественных тонах.



Ирина Шейк / Фото: SplashNews

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