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Ирина Шейк демонстрирует главный тренд 2020: эффектные фото

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Ирина Шейк / Instagram / @irinashayk

Знаменитая 34-летняя модель Ирина Шейк в очередной раз очаровала сеть. Во время своих светских выходов девушка всегда показывает изысканный вкус.

Модель, покорившая миланские и парижские подиумы, часто надевает брючные костюмы. Именно эта одежда является одним из главных трендов 2020 года.

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На днях знаменитость заметили на улицах Парижа в уютном кашемировом костюме цвета кофе с молоком. Он состоял из жакета с поясом и брюк клеш. Ирина связала этот наряд с черной обувью и маленькой черной сумочкой. Волосы собрала в низкую гульку, а макияж модели был в естественных тонах.

Ірина Шейк
Ирина Шейк / Фото: SplashNews

Предлагаем посмотреть подборку изысканных образов Ирины Шейк.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений irinashayk (@irinashayk)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений irinashayk (@irinashayk)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений irinashayk (@irinashayk)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений irinashayk (@irinashayk)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений irinashayk (@irinashayk)

 

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Автор: Надежда Биленко
Теги: Ирина Шейк LifeStyle Стиль и мода
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