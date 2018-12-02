Ирина Шейк, Джиджи Хадид, Ким Кардашян и другие звезды посетили масштабное шоу Versace: фото

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Показ Versace
Показ Versace / Getty Images

Показ новой коллекции итальянского бренда Versace состоялся 2 декабря в Нью-Йорке. Донателла Версаче недаром выбрала эту дату для шоу, стиль которого тоже был особенным. Известные модели открывали презентацию новой коллекции, а среди посетителей было немало звезд мирового уровня.

Основатель бренда, дизайнер и модельер Джанни Версаче 2 декабря мог бы праздновать 72 года. В этот важный день его сестра Донателла устроила масштабный показ новой коллекции в Нью-Йорке.

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Перед началом шоу было объявлено, что теперь бренд входит в новосозданный холдинг Capri Holdings Limited, в который также входят Michael Kors и Jimmy Choo.

Для создания новой коллекции Донателла Версаче обратилась к архивам, над которыми работал ее брат. Неотъемлемой частью одежды стали желтый неон, сочетание принтов, леопард и зебра, значительное количество черного цвета, латекс и золотые шпильки. Фундаментом стала коллекция весна-лето 1994 года.

В одежде Versace на подиуме сияли 17-летняя Кайя Гербер, Джиджи Хадид, Ирина Шейк, Ратаковски, Кэндис Сванепул и многие другие. Посетили показ Ким Кардашян с мужем, Мэри Джей Блайдж, Винни Харлоу, Диане Крюгер и другие звезды.

Показ нової колекції Versace
Донателла Версаче на показе новой коллекции Versace / Getty Images

Показ нової колекції Versace
Показ новой коллекции Versace / Getty Images

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Emily Ratajkowski (@emrata)

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений irinashayk (@irinashayk)

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Kaia (@kaiagerber)

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Versace (@versace)

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Versace (@versace)

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Versace (@versace)

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Versace (@versace)

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Versace (@versace)

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Versace (@versace)

 

 

Теги: LifeStyle Кайя Гербер Ирина Шейк Эмили Ратажковски Стиль и мода Мода Ким Кардашян Джиджи Хадид
Источник: 24 канал
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