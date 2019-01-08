Ирина Шейк кардинально сменила имидж: фото с красной дорожки "Золотого глобуса 2019"

Российская супермодель Ирина Шейк вместе с мужем Брэдли Купером заглянула на 76 церемонию награждения премией "Золотого глобуса 2019", которая состоялась 7 января в США.

Блестящий выход на красную дорожку супермодели и ее мужа действительно запомнился многим. Влюбленные не боялись проявлять чувства друг к другу, поэтому постоянно обнимались и позировали перед объективами фотографов.

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Ирина Шейк для "Золотого глобуса 2019" надела роскошное золотое платье от Versace, которое она соединила с босоножками в тон на высоких каблуках.

Неожиданными для поклонников стали изменения в имидже модели. Шейк сменила стрижку на короткий боб-каре. 44-летний Брэдли Купер тоже тщательно готовился для выхода и выглядел безупречно в белом костюме от Gucci и черном галстуке-бабочке.



Ирина Шейк и Брэдли Купер / Getty Images



Ирина Шейк и Брэдли Купер / Getty Images