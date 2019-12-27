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Ирина Шейк обнажилась для новой съемки: эротическое фото

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Модель Ирина Шейк / Instagram / @irinashayk

Знаменитая 33-летняя модель, покорившая миланские и парижские подиумы, продемонстрировала свое соблазнительное тело. Она поделилась в сети кадром, на котором предстала в одних только стрингах на морском побережье.

Всемирно известная модель в последнее время поражает поклонников невиданной откровенностью. Ее страница в инстаграме постепенно дополняется горячими фотографиями в эротических образах.

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Она опубликовала снимок, на котором позирует обнаженной. На стройном теле Ирины Шейк лишь белые стринги. Она прикрывает пышную грудь руками и призывно смотрит прямо в камеру. Хоть на ней почти не было одежды, однако знаменитость не забыла про украшения, дополнив пляжный look золотым браслетом и цепочкой, которая игриво спадала вплоть до ягодиц модели.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений irinashayk (@irinashayk)

Меньше чем за сутки сообщение набрало более 700 тысяч одобрений и восхищенных отзывов от поклонников.

Не впервые Ирина Шейк оголяется перед камерами. Она любит провоцировать своих подписчиков пикантными кадрами.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений irinashayk (@irinashayk)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений irinashayk (@irinashayk)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений irinashayk (@irinashayk)

 

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Автор: Надежда Биленко
Теги: Новости LifeStyle Эротика Ирина Шейк LifeStyle
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