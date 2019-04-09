Ирина Шейк похвасталась фигурой в крошечном бикини от Burberry

33-летняя Ирина Шейк в боевой готовности ждет лета. Модель продемонстрировала идеальные формы в экстремальном купальнике от Burberry. Звезда любит этот бренд.

Недавно Ирина Шейк снялась для обложки бразильского выпуска апрельского Vogue. Для фотосессии модель выбрала наряд от британского бренда Burberry, дизайнером которого является Рикардо Тишши. А накануне звезда опубликовала на своей странице в Instagram пикантный снимок в купальнике от того же бренда.

Читайте также: Ирина Шейк засветила стройные ноги на обложке апрельского Vogue

Когда ты получаешь новый купальник от Burberry и Рикардо Тишши, который еще не вышел,

– прокомментировала фото Ирина Шейк.

Стоит отметить, что на фото модель уверенно позировала перед фотографом, обольстительно глядя прямо в камеру. Знаменитость сексуально выставила одну ножку вперед, а руками оперлась на деревянные столбики. Однако даже для пляжного образа 33-летняя Ирина Шейк не забыла о трендовых аксессуарах, поэтому в ее ушах виднелись серьги-кольца.

А на днях она поделилась снимком с дизайнером, одежду от которого она предпочитает в последнее время.