Ирина Шейк похвасталась фигурой в крошечном бикини от Burberry

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Ирина Шейк
Ирина Шейк / Instagram / @irinashayk

33-летняя Ирина Шейк в боевой готовности ждет лета. Модель продемонстрировала идеальные формы в экстремальном купальнике от Burberry. Звезда любит этот бренд.

Недавно Ирина Шейк снялась для обложки бразильского выпуска апрельского Vogue. Для фотосессии модель выбрала наряд от британского бренда Burberry, дизайнером которого является Рикардо Тишши. А накануне звезда опубликовала на своей странице в Instagram пикантный снимок в купальнике от того же бренда.

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Когда ты получаешь новый купальник от Burberry и Рикардо Тишши, который еще не вышел,
– прокомментировала фото Ирина Шейк.

Стоит отметить, что на фото модель уверенно позировала перед фотографом, обольстительно глядя прямо в камеру. Знаменитость сексуально выставила одну ножку вперед, а руками оперлась на деревянные столбики. Однако даже для пляжного образа 33-летняя Ирина Шейк не забыла о трендовых аксессуарах, поэтому в ее ушах виднелись серьги-кольца.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений irinashayk (@irinashayk)

А на днях она поделилась снимком с дизайнером, одежду от которого она предпочитает в последнее время.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений irinashayk (@irinashayk)

 

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Теги: LifeStyle Новости LifeStyle Эротика Ирина Шейк
Источник: LifeStyle 24
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