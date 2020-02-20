Ирина Шейк показала стильный аутфит на Неделе моды в Милане: фото

Ни одно грандиозное модное мероприятие не проходит без внимания знаменитой модели. Ирина Шейк дефилирует по подиуму и пристально наблюдает за новыми коллекциями культовых дизайнеров. После блестящего появления на лондонской Неделе моды она готова поражать стильными выходами в Милане.

Ирина Шейк поражает общественность безупречным знанием трендов сразу в аэропорту. Для перелета из Лондона она выбрала эффектный и комфортный look, который прекрасно подходит для длительных поездок.

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Модель появилась в наряде нюдового цвета. На ней полосатый комплект, состоящий из пиджака-оверсайз и юбки выше колена. Свой образ она дополнила обтягивающим топом и плотными бежевыми колготками, которые соединила с длинным классическим пальто в тон к стильному аутфиту.

Высокие сапоги на каблуках и массивный клатч от премиальной британской марки Burberry метко завершили трендовый выход звезды. Дерзости добавили оригинальные солнцезащитные очки коричневого цвета. Безупречный look она подчеркнула лаконичными украшениями, которые помогли знаменитости продемонстрировать изящество тела даже в достаточно объемной одежде.

Впереди у Ирины Шейк еще не одно появление на грандиозных светских мероприятиях. Кроме того, за ее изысканный стиль на подиуме будут отвечать именитые модельеры.



Ирина Шейк на Неделе моды в Милане / Getty Images