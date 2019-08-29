Ирина Шейк показала свою маму на совместном отдыхе в Италии: фото

Супермодель Ирина Шейк, которая накануне разошлась с отцом своего ребенка Брэдли Купером, сделала сюрприз поклонникам в социальных сетях, показав совместные фото со своей мамой Ольгой Шайхлисламовой на совместном отдыхе в Италии.

Ирина Шейк организовала себе и маме итальянские каникулы. Как сообщает издание Daily Mail, звезда уже вернулась в Нью-Йорк. Папарацци сфотографировали российскую модель в аэропорту в удобном белом костюме и черных солнцезащитных очках.

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Ирина Шейк / BackGrid / Daily Mail

Накануне Шейк опубликовала на своей странице в Instagram фото своей мамы во время отдыха. Женщины наслаждались солнечной погодой, вкусной едой и красивыми пейзажами.

Ирина и Ольга показали, как прогулялись по берегу, в парке, сыграли в настольные игры и вместе ходили в рестораны .



Ольга Шайхлисламова и Ирина Шейк / Instagram / @irinashayk



Ирина Шейк / Instagram / @irinashayk



Мама Ирини Шейк Ольга Шайхлисламова / Instagram / @irinashayk



Мама Ирини Шейк Ольга Шайхлисламова / Instagram / @irinashayk

Ирина также показала стильные снимки своей мамы в сплошном черном купальнике и парео с хищным принтом. Добавим, что в этом образе ранее Шейк попала в объективы фотографов на испанском курорте.



Мама Ирини Шейк Ольга Шайхлисламова / Instagram / @irinashayk



Мама Ирини Шейк Ольга Шайхлисламова / Instagram / @irinashayk