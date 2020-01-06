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Ирина Шейк празднует 34-летие: самые соблазнительные фото модели в инстаграме

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Ирина Шейк / www.gettyimages.com

Сегодня, 6 января, супермодель и экс-возлюбленная актера Брэдли Купера Ирина Шейк празднует свой день рождения. Знаменитой брюнетке исполняется 34 года.

Последний год был очень насыщенным для Ирины. Кроме безумного графика в модной индустрии и материнства, Шейк разошлась с отцом своего ребенка Брэдли Купером. Этот разрыв стал одним из самых обсуждаемых в мире. Однако депрессировать из-за этого модель не стала, а больше стала работать над собой и карьерой.

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Также, как заметили поклонники, после расставания с мужем Ирина Шейк стала больше публиковать откровенных кадров на своих страницах в социальных сетях.

В честь дня рождения супермодели предлагаем посмотреть десятку самых соблазнительных кадров Ирины Шейк, которые были опубликованы у нее в инстаграме.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений irinashayk (@irinashayk)

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений irinashayk (@irinashayk)

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений irinashayk (@irinashayk)

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений irinashayk (@irinashayk)

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений irinashayk (@irinashayk)

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений irinashayk (@irinashayk)

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений irinashayk (@irinashayk)

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений irinashayk (@irinashayk)

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений irinashayk (@irinashayk)

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений irinashayk (@irinashayk)

 

 

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Автор: Надежда Биленко
Теги: Новости LifeStyle LifeStyle Эротика Ирина Шейк Мода
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