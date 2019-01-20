Ирина Шейк примерила аксессуар от украинского дизайнера: эффектные фото

Известная модель Ирина Шейк засветила эффектный образ на улицах Нью-ЙОрка. Как оказалось, звезда красовалась в аксессуаре украинского дизайнера.

Популярная модель Ирина Шейк любит одевать яркие брендовые вещи. Поэтому в ее гардеробе есть немало роскошных образов, в частности, от Versace. Однако и изделия украинских дизайнеров Ирина Шейк охотно примеряет.

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Модель засветилась на улицах Нью-Йорка в стильном кепи от Руслана Багинского. Эффектным фото Ирины Шейк поделился дизайнер на своей странице в Instagram.

Наша любимая подруга, вдохновения и одна из самых красивых женщин мира не может перестать носить шапку от Руслана Багинского,

– написал модельер.

Свой стильный образ Ирина Шейк дополнила черным пальто с поясом и большим шарфом. Золотистые серьги и солнцезащитные очки завершили зимний look модели.

В то же время в блоге Ирины Шейк появилось другое фото в бордовом кепи. Аксессуар она подобрала к роскошному платью, которое было такого же цвета, как головной убор. Выглядела Ирина Шейк, как всегда, потрясающе.