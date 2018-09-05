Ирина Шейк примерила мужское белье: сексуальное фото

Популярная модель Ирина Шейк удивила сеть необычным, но очень сексуальным образом. Звезда примерила мужское нижнее белье, чем изрядно взбудоражила Instagram.

Многие считают, что женщина в мужском наряде выглядит очень обольстительно. Это подтвердила знаменитая модель Ирина Шейк, опубликовав горячее фото в своем блоге.

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Перед камерой манекенщица позировала в мужских боксерках белого цвета. К белью зажигательная Ирина Шейк подобрала футболку, которую игриво связала в узел, сделав из нее топ. Легкий макияж и распущенные волосы завершили look модели.

Стоит отметить, что Ирина Шейк в таком пикантном наряде прорекламировала мужское нижнее белье Intimissimi, которое известно во всем мире. Модель не впервые примеряет наряды из коллекций этого бренда. Ранее Ирина Шейк блистала в белье из женской линейки.