Ирина Шейк примерила мужское белье: сексуальное фото

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Ирина Шейк показала стройную фигуру в белье
Ирина Шейк показала стройную фигуру в белье / Instagram / @irinashayk

Популярная модель Ирина Шейк удивила сеть необычным, но очень сексуальным образом. Звезда примерила мужское нижнее белье, чем изрядно взбудоражила Instagram.

Многие считают, что женщина в мужском наряде выглядит очень обольстительно. Это подтвердила знаменитая модель Ирина Шейк, опубликовав горячее фото в своем блоге.

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Перед камерой манекенщица позировала в мужских боксерках белого цвета. К белью зажигательная Ирина Шейк подобрала футболку, которую игриво связала в узел, сделав из нее топ. Легкий макияж и распущенные волосы завершили look модели.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений irinashayk (@irinashayk)

Стоит отметить, что Ирина Шейк в таком пикантном наряде прорекламировала мужское нижнее белье Intimissimi, которое известно во всем мире. Модель не впервые примеряет наряды из коллекций этого бренда. Ранее Ирина Шейк блистала в белье из женской линейки. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений irinashayk (@irinashayk)

 

Теги: Стиль и мода LifeStyle Мода Ирина Шейк
Источник: 24 Канал
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