Ирина Шейк рассказала, как готовилась к выходу в роскошном платье от Burberry на Met Gala 2019

Знаменитая модель Ирина Шейк блистала на розовой дорожке самого модного события года Met Gala 2019 в роскошном платье, однако без своего спутника Брэдли Купера. Звезда рассказала, как готовилась к светскому мероприятию и почему выбрала наряд от Burberry.

Немало звезд отметились потрясающими платьями на Met Gala 2019. В список самых ярких выходов отнесли и появление российской модели Ирины Шейк. 33-летняя знаменитость появилась перед папарацци в роскошном бархатном платье с глубоким декольте от Burberry. О подготовке к самому масштабному fashion-мероприятию Ирина рассказала в интервью британскому Vogue.

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Над нарядом для модели работал сам Рикардо Тиши, поэтому она не смогла не прокомментировать свои отношения с модельером. Стоит добавить, что несколько недель назад Ирина Шейк опубликовала провокационные фото с дизайнером, позируя на кровати.

Я знаю Рикардо годами. Он дорогой мне друг и особая часть моей жизни. Быть одной из первых людей, которые носят его произведения на Met Gala, является большой честью. Вечерне-голубой бархатный халат с глубоким V-образным вырезом, увеличенными плечами и рукавами, которые превращаются в перчатки, был совместной работой, которую я называю просто – "мечта",

– сказала Ирина Шейк.



Ирина Шейк / Instagram / @irinashayk