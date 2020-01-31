Ирина Шейк с мамой и дочкой прогулялись по Нью-Йорку

Ирина Шейк довольно часто попадает в объективы папарацци во время прогулки со своей дочерью Леей. Недавно модель вернулась из Парижа, где проходили показы кутюрных коллекций, и теперь все свободное время посвящает дочери.

Компанию для прогулки ей составила мать Ольга, которая, видимо, приехала к дочери и внучке в гости. Для прогулки Ирина выбрала белые джинсы, теплое худи, кожаный плащ и трендовую массивную обувь.

Читайте также: Впервые после развода Ирина Шейк прокомментировала отношения с Брэдли Купером

Мама модели выглядела стильно и сдержанно. На ней было черное пальто, такого же цвета брюки и светло-коричневый гольф.

В противоположность своему аутфиту, Ирина Шейк решила нарядить дочку в яркие цвета. Девочка была одета в розовое платье из фатина, красные колготки, желтую куртку и шапку в тон платья. Пользователи в сети отмечают, что с образом 2-летней дочери Шейк, кажется, перестаралась.