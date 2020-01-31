24 канал техно Здоровье спорт дизайн Афиша Инвестиции auto Учеба Likar покер
more

Ирина Шейк с мамой и дочкой прогулялись по Нью-Йорку

54 Читати новину українською
Ирина Шейк с дочкой / Wday

Ирина Шейк довольно часто попадает в объективы папарацци во время прогулки со своей дочерью Леей. Недавно модель вернулась из Парижа, где проходили показы кутюрных коллекций, и теперь все свободное время посвящает дочери.

Компанию для прогулки ей составила мать Ольга, которая, видимо, приехала к дочери и внучке в гости. Для прогулки Ирина выбрала белые джинсы, теплое худи, кожаный плащ и трендовую массивную обувь.

Читайте также: Впервые после развода Ирина Шейк прокомментировала отношения с Брэдли Купером

Мама модели выглядела стильно и сдержанно. На ней было черное пальто, такого же цвета брюки и светло-коричневый гольф.

В противоположность своему аутфиту, Ирина Шейк решила нарядить дочку в яркие цвета. Девочка была одета в розовое платье из фатина, красные колготки, желтую куртку и шапку в тон платья. Пользователи в сети отмечают, что с образом 2-летней дочери Шейк, кажется, перестаралась.

 

Зимние трансферы 2020: онлайн
сегодня
2037
Теги: Стиль и мода LifeStyle Новости LifeStyle Ирина Шейк
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
сегодня 11:27 Свадьба в високосный год: можно ли жениться в 2020 году
Квітослава Туз 31707
30 января 16:26 Фильмы про подростков, школу, дружбу и любовь: лучшая подборка
Юлія Турелик 161
30 января 16:00 День рождения Всеволода Нестайко: что известно о классике детской литературы
Юлія Турелик 83
30 января 11:49 Високосный 2020 год: запреты и народные приметы
Квітослава Туз 74367
28 января 16:00 Интервью с Брией Блессинг: Я думала, что уже не выйду замуж
Юлія Девда 651
Новости
Больше новостей
Залиште відгук