Ирина Шейк снялась в сексуальных образах для новой коллекции Intimissimi

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Ирина Шейк
Ирина Шейк / Instagram/ @irinashayk

33-летняя Ирина Шейк давно сотрудничает с итальянским брендом белья Intimissimi, однако каждая рекламная кампания – это целое искусство. Да, новые снимки российской модели для известной марки уже покоряют сердца поклонников.

В ноябре 2018 года Ирина Шейк очаровала нежной и одновременно сексуальной съемкой для новой линейки бельевого бренда Instimissimi. Прошло всего несколько месяцев, а команда марки и ее лицо готовы покорять мир новыми моделями красивых, пикантных и одновременно удобных бельевых нарядов.

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На официальной странице в Instagram представители бренда анонсировали выход новой коллекции, которая называется Silk, что в переводе на русссктй означает "шелк". В рекламной кампании появилась роскошная Ирина Шейк. Она примерила сексуальную черную шелковую пижаму, украшенную кружевом, минимальное однотонное нижнее белье и легкий домашний халат-пиджак. На коротком бэкстейдж-видео можно заметить рельефный пресс 33-летней модели и ее стройные ноги.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений irinashayk (@irinashayk)

 
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Теги: LifeStyle Эротика Новости LifeStyle Ирина Шейк
Источник: LifeStyle 24
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