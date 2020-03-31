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Ирина Шейк спровоцировала слухи о романе с бывшим бойфрендом Хайди Клум

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Ирина Шейк / Instagram / @irinashayk

Популярная модель Ирина Шейк после развода с Брэдли Купером привлекает все больше внимания западных СМИ. На днях папарацци сфотографировали ее на прогулке с арт-дилером Вито Шнабелем – бывшим бойфрендом Хайди Клум.

Соответствующие фотографии появились в британском таблоиде The Daily Mail и сразу же спровоцировали слухи о романе. Ирина Шейк и Вито Шнабель гуляли по улицам Нью-Йорка в защитных масках. По словам очевидцев, они пошли в магазин, после чего вернулись в дом, где у мужчины находится элитная квартира.

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Фото сразу же распространили пользователи сети, которые не сомневаются, что у модели новый роман. А вот сама Ирина Шейк и ее представители воздерживаются от комментариев.

Вито Шнабель хорошо известен журналистам. Однако не его работа арт-дилером в Нью-Йорке становится причиной для обсуждений в СМИ, а многочисленные романы со звездами. Так, среди избранниц американского ловеласа были актрисы Лив Тайлер, Деми Мур и Эмбер Херд. С известными красавицами Вито Шнабель встречался недолго. А вот с моделью Хайди Клум он провел 3 года. Однако строить семейные отношения арт-дилер не торопился, решив покинуть манекенщицу.

В то же время Ирина Шейк 10 месяцев, как разведена. В одном из интервью модель рассказала, что не каждый иужчина решается за ней ухаживать за-за ее "хладнокровия". И, вероятно, Вито Шнабель сумел найти подход к Ирине Шейк.

"Я считаю себя сильной личностью, и точно знаю, чего хочу. Я думаю, что некоторые мужчины боятся этого. Если я кого-то вычеркиваю из своей жизни, то действительно вычеркиваю его, сжигаю все мосты. Я думаю, что некоторые люди боятся этой холодности, ведь мало кто знает, что под всем этим есть хороший, милый человек, который иногда плачет на интервью", – отметила Ирина Шейк.

Автор: Юлия Михайлова
Теги: Новости LifeStyle Звездные романы Ирина Шейк LifeStyle
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