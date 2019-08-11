Ирина Шейк устроила на пляже показ мод: супермодель засветилась в стильном костюме Versace

Несмотря на отдых, Ирина Шейк не прекращает демонстрировать свой отличный вкус даже на пляже. Да, накануне папарацци удалось сфотографировать звезду подиумов в стильном и одновременно сексуальном летнем костюме от Versace.

На днях в сети появились фото Ирины Шейк, на которых она вместе с друзьями отдыхала на берегу моря без своей дочери. А уже сегодня, 10 августа, звездная мама взяла с собой 2-летнюю Лею на прогулку на моторной лодке.

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По дороге к нужной локации папарацци удалось сфотографировать 33-летнюю супермодель, которая в очередной раз закрепила за собой статус стильной звездной мамочки. На ней был яркий костюм от Versace в фирменном принте бренда. Шелковое одеяние состояло из кроп-топа с глубоким декольте, а также пышной мини-юбки. Таким образом загорелая Ирина Шейк засветила свой стройный живот и ноги.

Ее образ, как всегда, дополнили любимые солнцезащитные очки и массивная сумка, которую Ирина Шейк также выбрала от марки Донателлы Версаче.



Ирина Шейк / Instagram / @irinashaykmexicanfans



Ирина Шейк / Instagram / @irinashaykmexicanfans