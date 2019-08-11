Ирина Шейк устроила на пляже показ мод: супермодель засветилась в стильном костюме Versace

424 Читати новину українською
Ирина Шейк
Ирина Шейк / Instagram / @irinashaykmexicanfans

Несмотря на отдых, Ирина Шейк не прекращает демонстрировать свой отличный вкус даже на пляже. Да, накануне папарацци удалось сфотографировать звезду подиумов в стильном и одновременно сексуальном летнем костюме от Versace.

На днях в сети появились фото Ирины Шейк, на которых она вместе с друзьями отдыхала на берегу моря без своей дочери. А уже сегодня, 10 августа, звездная мама взяла с собой 2-летнюю Лею на прогулку на моторной лодке.

Читайте также: Ирина Шейк продемонстрировала хищнический образ для пляжного отдыха: фото модели

По дороге к нужной локации папарацци удалось сфотографировать 33-летнюю супермодель, которая в очередной раз закрепила за собой статус стильной звездной мамочки. На ней был яркий костюм от Versace в фирменном принте бренда. Шелковое одеяние состояло из кроп-топа с глубоким декольте, а также пышной мини-юбки. Таким образом загорелая Ирина Шейк засветила свой стройный живот и ноги.

Ее образ, как всегда, дополнили любимые солнцезащитные очки и массивная сумка, которую Ирина Шейк также выбрала от марки Донателлы Версаче.

Ірина Шейк
Ирина Шейк / Instagram / @irinashaykmexicanfans

Ірина Шейк
Ирина Шейк / Instagram / @irinashaykmexicanfans

Ірина Шейк
Ирина Шейк / Instagram / @irinashaykmexicanfans

blog_ava
В соблазнительных мокром купальнике: Ольга Куриленко засветила ягодицы и интимные части тела
11 августа
321
Теги: LifeStyle Новости LifeStyle Ирина Шейк Стиль и мода
Источник: LifeStyle 24
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
Кайли Дженнер – 22! История успеха бренда самой молодой миллиардерши Мира
10 августа 13:31 Кайли Дженнер – 22! История успеха бренда самой молодой миллиардерши Мира
Марта Вересюк 877
Главные события лета в Киеве: афиша, где провести время с родными
10 августа 09:40 Главные события лета в Киеве: афиша, где провести время с родными
3681
Я не из паникеров, – Сергей Мартынюк о музыке, "Бандерштате" и смене власти в Украине
9 августа 20:00 Я не из паникеров, – Сергей Мартынюк о музыке, "Бандерштате" и смене власти в Украине
Ірина Юрковська 418
Zaxidfest 2019: программа, участники и цены на билеты
9 августа 17:07 Zaxidfest 2019: программа, участники и цены на билеты
178
День рождения Уитни Хьюстон: интересные факты о певице
9 августа 11:06 День рождения Уитни Хьюстон: интересные факты о певице
1059
Новости
Больше новостей
Залиште відгук