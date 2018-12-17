Ирина Шейк в необычной позе украсила глянец: пикантные фото

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Ирина Шейк приняла участие в стильной съемке
Ирина Шейк приняла участие в стильной съемке / Instagram / @irinashayk

Одна из самых известных моделей мира Ирина Шейк удивила поклонников во всем мире. Манекенщица украсила обложку известного глянца, выбрав для фото непривычную позу.

Пока знаменитости отдыхают, Ирина Шейк активно работает. Модель презентовала новую рекламную кампанию Versace, стала лицом косметической линии Marc Jacobs и участвовала в показах новых коллекций. Кроме этого, звезда примерила соблазнительное брендовое белье.

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Допис, поширений irinashayk (@irinashayk)

И на этом Ирина Шейк не останавливается: на днях она показала результаты стильной съемки для мексиканского Vogue. Фото сразу же взбудоражило сеть. Все потому, что сначала сторонникам казалось, что Ирина Шейк полностью обнажилась перед камерой. Впоследствии, присмотревшись к снимку, видно, что звезда одета в нюдове боди, которое едва виднелось на ее стройном теле. Не меньше удивления вызвала и необычная поза, которую модель выбрала для фотографии.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений irinashayk (@irinashayk)

Стоит отметить, что такое пикантное фото украсит январский выпуск мексиканского Vogue. Для глянца Ирина Шейк дала эксклюзивное интервью, в котором рассказала об изменениях, произошедших в мире моды.

Теги: LifeStyle Мода Ирина Шейк
Источник: 24 Канал
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