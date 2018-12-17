Ирина Шейк в необычной позе украсила глянец: пикантные фото

Одна из самых известных моделей мира Ирина Шейк удивила поклонников во всем мире. Манекенщица украсила обложку известного глянца, выбрав для фото непривычную позу.

Пока знаменитости отдыхают, Ирина Шейк активно работает. Модель презентовала новую рекламную кампанию Versace, стала лицом косметической линии Marc Jacobs и участвовала в показах новых коллекций. Кроме этого, звезда примерила соблазнительное брендовое белье.

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И на этом Ирина Шейк не останавливается: на днях она показала результаты стильной съемки для мексиканского Vogue. Фото сразу же взбудоражило сеть. Все потому, что сначала сторонникам казалось, что Ирина Шейк полностью обнажилась перед камерой. Впоследствии, присмотревшись к снимку, видно, что звезда одета в нюдове боди, которое едва виднелось на ее стройном теле. Не меньше удивления вызвала и необычная поза, которую модель выбрала для фотографии.

Стоит отметить, что такое пикантное фото украсит январский выпуск мексиканского Vogue. Для глянца Ирина Шейк дала эксклюзивное интервью, в котором рассказала об изменениях, произошедших в мире моды.