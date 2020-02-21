Ирина Шейк выбрала желтый цвет для выхода на Неделе моды в Милане: яркий образ

Мировая столица моды собрала звезд на показах самых престижных брендов. Среди тех, кто неизменно представляет премиальные марки, модель Ирина Шейк. Звезда уже успела поразить светский бомонд безупречным стилем. Однако на очереди еще один трендовый монохромный look.

Знаменитая модель умело сочетает дефиле в феерических показах с ролью почетной гостьи на презентации новых коллекций. Так, Ирина Шейк стала лицом итальянского бренда Furla, снявшись в стильном кампейне новых сумок и клатчей. Презентация, которая состоялась в рамках миланской Недели моды, не прошла без участия знаменитости.

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Для очередного публичного появления перед десятками папарацци Ирина Шейк надела стильный монохромный аутфит. Чтобы не остаться без внимания фотографов, звезда сделала ставку на яркость –лимонно-фисташковый цвет. Она позировала в володазке и лосинах. Пальто и высокие кожаные ботфорты дополнили look, который полностью состоял из одежды итальянской марки Max Mara. Главным элементом ее образа стала небольшая сумочка от Furla черного цвета, контрастировавшая с ярким желтым.

Ирина Шейк решила, что акцентов в ее выходе больше чем достаточно. Именно поэтому на ее лице легкий обычный макияж, а волосы собраны в тугой пучок. Среди украшений модели – лаконичный браслет и кольцо.



Ирина Шейк на презентации коллекции Furla / Instagram / @irinashayk



Ирина Шейк на презентации коллекции Furla / Instagram / @irinashayk

Стоит отметить, что Ирина Шейк в тот же день представила средневековую коллекцию Moschino. Модель выглядела безупречно в высоком парике, плотном корсете и коротких пышных платьях, которые объединили в себе современные тренды с историческим стилем.