Ирина Шейк взбудоражила сеть соблазнительным фото в белье
Популярная 33-летняя российская модель Ирина Шейк поразила поклонников в социальных сетях пикантным снимком.
Новое откровенное фото Шейк опубликовала на своей странице в Instagram.
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На черно-белом селфи супермодель позирует в крохотном белом белье от итальянского бренда Intimissimi.
В течение первых часов соблазнительный снимок собрал более 400 тысяч лайков и множество одобрительных комментариев. "Как бы не сойти с ума?", "Очень сексуально", "Ты невероятная", "Красиво", – пишут пользователи в сети.
Ирина Шейк / Instagram / @irinashayk
Днями ранее звездная мама украсила обложку французского журнала Numero. В фотосессии она предстала с неожиданной короткой прической и в сексуальном образе.
Ирина Шейк / Instagram / @irinashayk
Ирина Шейк / Instagram / @irinashayk
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