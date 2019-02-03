Ирина Шейк взбудоражила сеть соблазнительным фото в белье

Популярная 33-летняя российская модель Ирина Шейк поразила поклонников в социальных сетях пикантным снимком.

Новое откровенное фото Шейк опубликовала на своей странице в Instagram.

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На черно-белом селфи супермодель позирует в крохотном белом белье от итальянского бренда Intimissimi.

В течение первых часов соблазнительный снимок собрал более 400 тысяч лайков и множество одобрительных комментариев. "Как бы не сойти с ума?", "Очень сексуально", "Ты невероятная", "Красиво", – пишут пользователи в сети.



Ирина Шейк / Instagram / @irinashayk

Днями ранее звездная мама украсила обложку французского журнала Numero. В фотосессии она предстала с неожиданной короткой прической и в сексуальном образе.



Ирина Шейк / Instagram / @irinashayk



Ирина Шейк / Instagram / @irinashayk