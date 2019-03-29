Ирина Шейк засветила стройные ноги на обложке апрельского Vogue

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Ирина Шейк
Ирина Шейк / Instagram / @voguebrasil

33-летняя российская модель Ирина Шейк снялась в пикантной фотосессии для бразильского выпуска журнала Vogue. Звезда предстала на обложке в провокативном образе – в зимнем свитере и в трусиках из эко-меха.

Традиционно в конце каждого месяца все популярные глянцы анонсируют обложки следующих выпусков и делятся, с какими звездами удалось успешно сотрудничать. Так, в апреле 2019 года на обложке бразильского номера Vogue предстанет роскошная модель Ирина Шейк.

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33-летняя россиянка позировала перед камерой итальянского фотографа Giampaolo Sgura в нескольких образах, оба из которых насыщены пикантностью.

Так, на одной из фотографий, которую представители бразильского Vogue опубликовали на официальной странице глянца в Instagram, Ирина Шейк предстала в бежевом тренче из новой коллекции Burberry. Ее волосы были уложены и зафиксированы назад, а на ушах красовались трендовые массивные серьги.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Vogue Brasil (@voguebrasil)

Во втором образе Ирина Шейк предстала еще более сексуальной, ведь на ней был только коричневый вязаный свитер от Veste Rio и трусики от того самого бренда. Изюминкой образа стала широкополая шляпа и серьги-кольца.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Vogue Brasil (@voguebrasil)

 

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Теги: LifeStyle Новости LifeStyle Стиль и мода Эротика Ирина Шейк
Источник: LifeStyle 24
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