Ирине Шейк – 33: лучшие выходы после рождения ребенка

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Ирина Шейк
Ирина Шейк / www.gettyimages.com

В воскресенье, 6 января, легендарная супермодель Ирина Шейк празднует свой день рождения. Звезде мировых обложек глянцев и подиумов исполняется 33 года.

Лишь в конце марта 2017 года Ирина Шейк и Брэдли Купер впервые стали родителями. Модель родила девочку, которую назвали Лея де Сена.

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И только через два месяца после родов в прекрасной форме Ирина появилась на красной дорожке Каннского кинофестиваля-2017 и выглядела очень эффектно. В честь дня рождения супермодели журналисты LifeStyle 24 подготовили для Вас подборку самых эффектных выходов Ирины в мир.


Ирина Шейк на Каннском кинофестивале – 2017 / Getty Images


Ирина Шейк / Getty Images


Ирина Шейк / Getty Images


Ирина Шейк / Getty Images


Ирина Шейк / Getty Images


Ирина Шейк / Getty Images


Ирина Шейк / Getty Images


Ирина Шейк / Getty Images


Ирина Шейк / Getty Images

Теги: LifeStyle Мода Звездные мамы Ирина Шейк
Источник: 24 канал
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