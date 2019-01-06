Ирине Шейк – 33: лучшие выходы после рождения ребенка

В воскресенье, 6 января, легендарная супермодель Ирина Шейк празднует свой день рождения. Звезде мировых обложек глянцев и подиумов исполняется 33 года.

Лишь в конце марта 2017 года Ирина Шейк и Брэдли Купер впервые стали родителями. Модель родила девочку, которую назвали Лея де Сена.

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И только через два месяца после родов в прекрасной форме Ирина появилась на красной дорожке Каннского кинофестиваля-2017 и выглядела очень эффектно. В честь дня рождения супермодели журналисты LifeStyle 24 подготовили для Вас подборку самых эффектных выходов Ирины в мир.



Ирина Шейк на Каннском кинофестивале – 2017 / Getty Images



Ирина Шейк / Getty Images



Ирина Шейк / Getty Images



Ирина Шейк / Getty Images



Ирина Шейк / Getty Images



Ирина Шейк / Getty Images



Ирина Шейк / Getty Images



Ирина Шейк / Getty Images



Ирина Шейк / Getty Images