Ириша Блохина впервые рассказала о браке с рэпером Ларсоном: девушка вышла замуж против воли

Тренер олимпийской сборной по художественной гимнастике Ириша Блохина развелась со своим мужем певцом Ларсоном только после 11 месяцев совместной жизни. Только сейчас звезда отечественного спорта решилась признаться, что вышла замуж за рэпера принудительно. Она шла под венец с чувством страха.

Свою первую свадьбу знаменитая актриса и хореограф Ириша Блохина сыграла еще в ноябре 2011 года, когда ей было 28. Избранником дочери знаменитого украинского футболиста Олега Блохина и чемпионки мира по художественной гимнастике Ирины Дерюгиной стал шоумен и рэпер Ларсон (настоящее имя – Сергей Ларкин). В программе "Жизнь известных людей" она наконец решилась приоткрыть завесу на то, почему их брак распался так быстро.

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Как утверждает Ириша Блохина ее сердце всегда принадлежало первой любви, которую она встретила еще в 2005 году в Америке. Вместе с сыном президента Федерации биатлона Украины Алексеем Брынзаком она прожила четыре года. Однако между молодыми влюбленными кипели страсти, они часто ссорились и расходились. Во время очередного расставания Ириша Блохина неожиданно для всех вышла замуж за деятеля украинского шоу-бизнеса Ларсона. Любимый Алексей знал о предстоящей свадьбе и воспринял поступок девушки довольно болезненно.

Мы виделись за день до этого. Ему это было трудно очень. Мне тоже. Я хотела отменить свадьбу, но не могла. Скажем так, Сергей бы не принял от меня это "нет". Никак. И я скажу так, очень деликатно – мне было страшно,

– объявила Ириша.



Ириша Блохина с мужем Ларсоном

Тогда она понимала, что проще было пройти через свадьбы и потом спокойно закончить отношения, ведь жених упорно не хотел строить отношения с другими женщинами: "Он хотел меня, как некую иллюзию. Иметь. Схватить. Удержать. И это было очень сложно".

Этот мимолетный союз, который длился всего 11 месяцев, позволил Ирише понять, что на самом деле ее сердце навсегда принадлежит Алексею Брынзаку. Пара обручилась еще в мае 2014 года, однако на свадьбу до сих пор не решилась. Вместе они воспитывают двух совместных дочерей Жаклин и Габриель. Семья довольно часто появляется вместе на светских мероприятиях и радует фолловеров трогательными семейными кадрами, подтверждая гармонию своего брака.