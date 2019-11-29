Ирэна Карпа снялась в эксцентричной фотосессии для украинского издания L'Officiel

Известная писательница, певица и культурный атташе посольства Украины во Франции Ирэна Карпа снялась в неожиданных образах для украинского издания L'Officiel. Автором фотосессии стала Юлия Вебер.

В интервью L'Officiel Ирэна Карпа заговорила о женственности, литературе и о жизни в Украине и Франции. Да, писательница отметила, что ей всегда хочется создать читателям чувство, будто они находятся внутри книги. Поэтому Карпа больше акцентирует внимание на деталях в своих произведениях.

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"Конечно, есть какие-то тенденции, темы, например активизация крайне правых сил в Европе, но и о них я буду рассказывать с помощью подслушанного в кафе разговора, того, что говорят по радио... Знаю, что после моего последнего романа есть люди, которые сами начали писать книги", – рассказала она.

Также Ирэна заговорила о различиях между украинскими и французскими женщинами: "Избыточная эмпатия сдвигает все возможные границы. И у украинок с этим вообще все плохо, потому что мы привыкли, что надо жить для кого-то, а не для себя".

Карпа отметила, что за рубежом чаще всего существует философия "бытие ради себя".

Скажем, украинская бабушка, выйдя на пенсию, будет еще работать, сколько сможет, потом продаст свой дом и все отдаст детям. Французская бабушка доживет до пенсии, продаст на фиг все, что у нее было, и поедет путешествовать, она будет ходить с подружками в кафе, пить шампанское,

– пояснила она.



Ирэна Карпа / L'Officiel Ukraine

Также писательница рекомендует многим не бояться общаться с психоаналитиками, когда больно, чтобы получать профессиональную помощь.

"Нам кто-то нахамил, и вместо того, чтобы сказать: "Да ты сам дурак", мы думаем над тем, почему же этот человек так поступил, в чем тут моя личная вина. Вместо того чтобы отфутболить, мы принимаем агрессию на себя. В украинцев с этим большая проблема: мы во всем обвиняем себя. Французы, например, не пытаются склеить разбитую вазу, они умеют остановиться, переключиться на что-то другое или просто сесть и выпить вина. И с этим надо работать профессионально, а не выливать на мужа или жену", – отметила Ирэна Карпа.

Ирэна Карпа для L'Officiel Ukraine: смотрите больше фото

Ирэна Карпа / L'Officiel Ukraine