Ирэна Карпа записала феминистический трек к 8 марта: слушайте песню "Баби круті чуваки"

Украинская писательница и певица Ирэна Карпа никогда не стеснялась выражать свое мнение публично. Так, пока лента социальных сетей переполнена чувственными признаниями и цветами, она выпустила феминистическую песню "Баби круті чуваки", которой в очередной раз утвердила позицию женщин в искусстве, науке и медицине.

В украинском обществе царит неоднозначное отношение к Международному женскому дню. Одни с радостью принимают нежные поздравления и романтические подарки, тогда как другие отстаивают права женщин в феминистских маршах по всей стране. Позицию последних поддерживает и писательница и журналистка Ирэна Карпа.

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Так, сегодня, 8 марта, на официальной странице в инстаграме знаменитость презентовала свой сингл "Баби круті чуваки", который утверждает позицию женщины в современном мире. Ирэна Карпа выбрала для поздравления собственный метод. Она отметила заслуги женщин, которые положили начало многим современным открытиям. Она направляет эти слова представительницам самых разных профессий.

И пока незнакомые мужики шлют нам копипащенные тюльпаны и графоманские стишки про "праздник красоты" в частные месседжи, я хочу по-настоящему поздравить знакомых моих женщин. Знаковых, сильных, отчаянных. Откровенных, глубоких, смелых. Талантливых, неповторимых, творческих... Всех тех, кто важны не только для меня. Всех моих красавиц и умниц,

– написала Ирэна Карпа.

Трек "Баби круті чуваки" появился на ютубе только несколько часов назад, а уже успел найти отклик в сердцах многих женщин и даже мужчин: "Блин, такой утренний наркотик, не могу перестать ее слушать, уже и мои вокруг знают слова. А ну и чувакам зашло", "Как вкусно сказано", "Круто! Карпа всегда на высоте", "Это великолепно".

Ирэна Карпа – "Баби круті чуваки": слушайте песню онлайн