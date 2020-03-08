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Ирэна Карпа записала феминистический трек к 8 марта: слушайте песню "Баби круті чуваки"

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Украинская писательница и певица Ирэна Карпа никогда не стеснялась выражать свое мнение публично. Так, пока лента социальных сетей переполнена чувственными признаниями и цветами, она выпустила феминистическую песню "Баби круті чуваки", которой в очередной раз утвердила позицию женщин в искусстве, науке и медицине.

В украинском обществе царит неоднозначное отношение к Международному женскому дню. Одни с радостью принимают нежные поздравления и романтические подарки, тогда как другие отстаивают права женщин в феминистских маршах по всей стране. Позицию последних поддерживает и писательница и журналистка Ирэна Карпа.

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Так, сегодня, 8 марта, на официальной странице в инстаграме знаменитость презентовала свой сингл "Баби круті чуваки", который утверждает позицию женщины в современном мире. Ирэна Карпа выбрала для поздравления собственный метод. Она отметила заслуги женщин, которые положили начало многим современным открытиям. Она направляет эти слова представительницам самых разных профессий.

И пока незнакомые мужики шлют нам копипащенные тюльпаны и графоманские стишки про "праздник красоты" в частные месседжи, я хочу по-настоящему поздравить знакомых моих женщин. Знаковых, сильных, отчаянных. Откровенных, глубоких, смелых. Талантливых, неповторимых, творческих... Всех тех, кто важны не только для меня. Всех моих красавиц и умниц,
– написала Ирэна Карпа.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

І поки незнайомі мужики шлють нам копіпейщені тюльпани і графоманські віршики про «свято краси» в приватні меседжі, я хочу по-справжньому привітати знайомих моїх жінок. Знакових, сильних, відчайдушних. Відвертих, глибоких, сміливих. Талановитих, неповторних, творчих. Революціонерок, новаторок. Письменниць, менеджерок, мисткинь, музиканток, дизайнерок, викладачок, адвокаток, дипломаток, журналісток, лікарок. Мам, бабусь, сестер. Усіх тих, хто важливі не тільки для мене. Всіх моїх красунь і розумниць. Ця пісня Qarpa - про вас і для вас. Слухайте в профілі плюс на ютубі.️ Every day is your day! @okotrus @litsarkisian @tanyaprentkovych @alisa___cooper @doctor_beauty_ @lorna_nizyna #qarpa #ukrainianmusic #music#femalevocals #8thmarch #карпа #іренакарпа #восьмеберезня #8марта #8мартаподарок #музика #українськамузика #українськийблогер #праважінок #праважінокправалюдини #крутіжінки #бабикрутічуваки Колаж @olgaklapak ️

Допис, поширений Karpa Irena (@qarpa)

Трек "Баби круті чуваки" появился на ютубе только несколько часов назад, а уже успел найти отклик в сердцах многих женщин и даже мужчин: "Блин, такой утренний наркотик, не могу перестать ее слушать, уже и мои вокруг знают слова. А ну и чувакам зашло", "Как вкусно сказано", "Круто! Карпа всегда на высоте", "Это великолепно".

Ирэна Карпа – "Баби круті чуваки": слушайте песню онлайн

 

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Автор: Марина Джура
Теги: LifeStyle Новости LifeStyle Музыка
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