Популярная певица смело экспериментирует со стилем и не боится менять имидж. Оля Полякова показала, как она выглядит с ирокезом и призналась, что в душе всегда была рокершей.

Артистка постепенно возвращается к привычному ритму жизни и выходит из карантина. Оля Полякова уже начала съемки, для которых перевоплотилась в рокершу. На личной странице в инстаграме она опубликовала видео, на котором появилась с новой прической. Вместо роскошных длинных волос на голове звезды ирокез.

Читайте также Ты сошла с ума: как Оля Полякова реагирует на провокационные фото 15-летней дочери

В одном из недавних интервью Оля Полякова призналась, что всегда любила рок-музыку и планирует воплощать свои предпочтения во время предстоящих концертных шоу. Похоже, к смене имиджа звезда решила прибегнуть сразу. На видео она позировала в гримерке с ирокезом и отметила, что в душе она "рокерша".

Реакция сети

Оля Полякова решила поинтересоваться у поклонников, нравится ли им новая прическа. Фоловеры не стали сдерживать своих эмоций и засыпали звезду комментариями. Все они были шокированы сменой имиджа певицы и выразили надежду, что ирокез – это лишь шутка, а не новая стрижка Поляковой: "Пусть это будет шутка", "Не верю, что вы подстригли волосы", "Только не говорите, что это действительно стрижка, скажите что это парик".

Однако большинство пользователей уверены, что артистка решила разыграть публику и только уложила свои длинные волосы в ирокез. В то же время звездные коллеги исполнительницы с юмором оценили такой эксперимент. Даша Астафьева иронично прокомментировала: "Рокерша, которую мы заслужили". А Леся Никитюк оставила смайлик, который смеется.