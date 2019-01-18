"Искал идеальный камень" Том Каулитц рассказал о создании особого кольца для Хайди Клум

Немецкий гитарист группы Tokio Hotel Том Каулитц сделал предложение руки и сердца 45-летней модели Хайди Клум. Через месяц после признания парень признался, как выбирал бриллианты и создавал дизайн кольца для такого важного шага.

К выбору кольца, с которым Том Каулитц делал предложение своей девушке Хайди Клум накануне Рождества, он отнесся очень ответственно. Об этом сообщает иностранное издание The Daily Mail.

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Для признания парень решил сам создать дизайн кольца и долгое время искал для него идеальные бриллианты.

Я долго искал идеальный зеленый камень, потому что это любимый цвет Хайди. В итоге нашел александрит глубокого травяного оттенка и решил, что его стоит дополнить крупными бриллиантами,

– рассказал гитарист группы Tokio Hotel.

Так, на кольце присутствуют драгоценный зеленый камень и белые бриллианты, которые на солнце переливаются невероятными цветами.



Хайди Клум щеголяет кольцом от Тома Каулитца / Getty Images



Кольцо Хайди Клум / Getty Images