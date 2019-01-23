Искалечила себя сама: Джонни Депп предоставил доказательства, что не бил экс-супругу Эмбер Херд

Голливудский актер Джонни Депп предоставил новые доказательства того, что не бил свою бывшую жену Эмбер Херд, которая до сих пор дает острые показания по судебному делу о разводе.

Соответствующие документы актер добавил к иску против газеты Sun, опубликовавшей статью о его ссорах с Эмбер Херд. Тогда журналист издания в мае 2016 года с уверенностью заявил, что Депп бьет свою жену и раскритиковал писательницу Джоан Роулинг за то, что она позволила актеру продолжать сниматься в франшизе "Фантастических звери". Также голливудский актер хочет взыскать с издания 260 тысяч долларов. Об этом сообщает издание TMZ.

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Скандал начался с того, что Херд рассказала о том, как Джонни Депп 21 мая 2016 года бросил ей в лицо телефон и избил. Впоследствии в сети появились ее фотографии, на которых Эмбер показала синяки на лице.

Эмбер Херд обвинила Джонни Деппа в домашнем насилии / TMZ

Так, для опровержения обвинений в избиении жены адвокаты Джонни Деппа предоставили видеозаписи с камер наблюдения и показания очевидцев, которые утверждают, что не видели следы побоев на лице Херд в тот день, когда муж якобы ее избил. Кроме того, по словам свидетелей, травмы у нее появились только через 6 дней.

По словам Деппа, Херд сама себя искалечила, чтобы его опозорить.



Эмбер Херд и Джонни Депп / Getty Images

Напомним, Эмбер Херд и Джонни Депп прожили в официальном браке с 2015 по 2017 год. Причиной развода стало заявление актрисы о домашнем насилии. После судебной волокиты актриса смогла отсудить у экс-мужа семь миллионов долларов, которые она обещала отдать на благотворительность. После того Джонни Депп дал интервью британскому журналу GQ, в котором рассказал, что никогда не прменял насилие к своей экс-супруге и в будущем не намерен связывать свою жизнь с любой другой женщиной.