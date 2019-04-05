Искренние эмоции и бешеный аппетит: забавные фото собак, пытающихся поймать пищу в воздухе
Немецкий фотограф Кристиан Виелер умеет правильно построить кадр, фокусируясь только на одной вещи – нездоровых чувствах до еды. Он выхватывает забавные кадры с очень сосредоточенными четвероногими, которые прилагают немало усилий, чтобы схватить лакомство на лету.
Фотографирует Виелер не только своих любимцев, но и на заказ. Однако удовольствие это не такое уж и дешевое – 250 евро за съемку. Но, возможно, это не слишком высокая плата за славу. Ведь ваши собаки могут стать знаменитыми на весь мир. Например, в этом году Виелер организовал свои работы в фотокнигу и настенный календарь, пишет Inspired.
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"На этих портретах – невероятный диапазон эмоций. Собаки выглядят взволнованными, на мордах также трепет, паника и безудержное желание. Они демонстрируют те же эмоции, что и люди. После 500 сделанных снимков могу утверждать: такие фото еще больше сближают животных и людей", – отметил художник.
Как проходят съемки собак, пытающихся поймать пищу в воздухе: смотрите видео
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