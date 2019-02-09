Искусительный подарок ко Дню влюбленных: Кьяра Ферраньи показала фигуру в красном белье – фото
Популярная итальянская блогер Кьяра Ферраньи, которая 19 марта 2018 года впервые стала мамой, быстро вышла из декрета и вернула себе отличную стройную фигуру. В своем блоге знаменитость часто публикует соблазнительные и стильные образы, а также не стесняется позировать в белье.
Новые снимки Кьяра опубликовала на своей странице в Instagram.
Читайте также: Носила одежду от Zara: как формировался стиль блогера Кьяры Ферраньи 10 лет назад – архивные фото
Ферраньи, которая является амбассадором итальянского бельевого бренда Intimissimi, показала соблазнительные фото в красном кружевном белье. Похоже наряд может стать отличной идеей для подарка любимой половинке ко Дню святого Валентина.
"Готова ко Дню влюбленных", – отметила в подписи блогер.
Кьяра Ферраньи / Instagram / @chiaraferragni
Кьяра Ферраньи / Instagram / @chiaraferragni
Кьяра Ферраньи / Instagram / @chiaraferragni
Кьяра Ферраньи / Instagram / @chiaraferragni