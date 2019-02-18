Искусство не для всех: в Киеве порезали необычную выставку портретов Тараса Шевченко

Все чаще художники разрушают привыкшие каноны, показывая, как будничные вещи могут иметь другой вид. Стирают стереотипы и относительно известных фигур. Так, в столичном метро появилась оригинальная выставка с нестандартными портретами Тараса Шевченко. Однако на днях вандал разрушил эти образцы современного искусства.

Что известно о художественном проекте

11 февраля в киевском метро появилась необычная выставка "Квантовый скачок Шевченко". Ее организовали Киевский метрополитен, Национальный музей Тараса Шевченко и иллюстратор Александр Греков.

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На постерах, которые символично разместили на станции "Тараса Шевченко" (улица Межигорская, 58), Кобзарь представал в необычных образах. Иллюстратор показал поэта в стиле популярных персонажей и культовых художников – Джека Воробья, Йоды, Фриды Кало, Уильяма Уоллеса, Терминатора, Человека-паука, Николая Гоголя, Бэтмена, Бендера, Дарта Вейдера, Че Гевары, Джона Леннона, Христофора Колумба, Александра Пушкина, Фантомаса, Элвиса Пресли, Локи, Статуи Свободы, Дэвида Боуи и других.

За 10 дней экспонирования организаторы получили сотни положительных отзывов. Радость от узнавания, неожиданные параллели, смех, хорошее настроение и желание прочитать/перечитать Шевченко – основной месседж этих сообщений,

– поделились работники Национального музея Тараса Шевченко.

Смотрите фото: выставка "Квантовый скачок Шевченко" в Киеве

Согласно анонсу, оригинальная выставка должна была радовать киевлян и гостей города до 10 марта. Однако проект "Квантовый скачок Шевченко" пришлось временно закрыть.

Что случилось с выставкой

По словам сотрудников Национального музея имени Тараса Шевченко, молодой человек с ножом повредил работы иллюстратора Александра Грекова. Инцидент произошел на 16 – 17 февраля.

Организаторы выставки уверяют, что были готовы к критике, ведь современное искусство не всем нравится. Однако они не ожидали такого вандализма. После экстренного совещания оригинальную выставку решили досрочно закрыть, ведь искусствоведы опасались, что агрессивный человек с ножом может еще и навредить пассажирам метрополитена.

Акты подобного вандализма и агрессии не только нарушают Законы Украины, но и отрицают саму попытку создания мультикультурного пространства, толкают нас к тоталитарному обществу, когда отдельная группа людей решает, какое искусство имеет право на существование, а какое является "дегенеративным" или "неправильным",

– говорится в официальном заявлении с цитатами от хейтеров.

Кроме этого, представители музея заявили, что готовы к диалогу с теми, кто выступил против такого проявления искусства.



Результаты нападения вандалов / Facebook / @shevchenkomuseumkyiv