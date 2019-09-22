Исландия заплатит штраф за выходку группы Hatari на Евровидении-2019: детали

Еще в мае 2019 года отгремел один из самых популярных вокальных конкурсов мира – "Евровидение". Шоу запомнилось не только эффектными выступлениями участников, но и резонансными скандалами. В частности, группа Hatari из Исландии отличилась выходкой, за которую страна заплатит штраф.

В воскресенье, 22 сентября, Европейский вещательный союз подтвердил информацию о том, что конкурсанты из Исландии все же заплатят за нарушение правил Евровидения. Как передают журналисты Deutsche Welle, денежную компенсацию требуют не от самих музыкантов, а от телерадиокомпании RUV, которая отправила группу Hatari на конкурс.

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В официальном заявлении говорится, что коллектив нарушил запрет на политизацию Евровидения-2019, подняв флаг Палестины. Пока неизвестно, какую сумму заплатит Исландия за такую выходку артистов.

Как произошел скандал с группой Hatari

В финале Евровидения-2019 представители Исландии выступили с песней Hatrio. Мужская группа, в состав которой входят исполнители Клеменс, Маттиас и Эйнар, подготовила провокационный номер, в котором использовали крупные металлические декорации и тематические костюмы в стиле БДСМ. Однако не такой эпатаж спровоцировал штрафные санкции от организаторов Евровидения-2019.

Во время объявления результатов голосования участники группы Hatari развернули флаг Палестины, чтобы в очередной раз показать свое отношение к политическому конфликту. Сразу после шоу музыканты опубликовали соответствующее фото в своем блоге, спровоцировав громкий скандал. Еще тогда Европейский вещательный союз осудил такую выходку представителей Исландии и подчеркнул, что "последствия этих действий будут обсуждаться консультативной группой".

Евровидение-2019: политический конфликт / Скриншот

По результатам голосования, группа Hatari заняла 10 место, а победу одержал Дункан Лоренс из Нидерландов.

Что известно о конфликте между Израилем и Палестиной?Во время Шестидневной войны в 1967 году Израиль отбил удары Египта, Сирии и Иордании. Тогда под их контроль отошли Голанские высоты, которые и до сих пор находятся в составе государства. Сирия и большинство стран мира осудили такие действия Израиля и назвали территории незаконно аннексированными. Палестинцы неоднократно требовали возвращения Голанских высот и создания государства Палестина.



До сих пор политический конфликт обостряется военными действиями: со стороны территории Сирии периодически обстреливают, а Израиль наносит удары в ответ. Перед Евровидением экспертная группа оценивала уровень безопасности проведения конкурса и позволила проводить шоу.