Испания не будет принимать туристов весь летний сезон

Туристы, которые планировали летом 2020 года посетить курортные города Испании, вынуждены будут перенести свои планы. Страна закрыла границы из-за пандемии коронавируса и отменила пляжный сезон для иностранцев.

Эту информацию DW подтвердили представители Exceltur – ведущей организации предпринимателей, обслуживающих туристическую отрасль. По их данным, из-за пандемии коронавируса путешественники смогут посетить испанские пляжи не раньше лета 2021 года.

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Что известно о закрытии Испании для туристов

17 апреля министр труда Испании Иоланда Диас заявила, что правительство не предусматривает открытие туристического сезона в 2020 году. Одновременно власть пытается помочь людям, которые работают в этой сфере, не остаться без работы. Какие механизмы введут для этого – пока неизвестно.

Туризм – одна из главных сфер, влияющая на экономику государства. Только в 2019 году в Испании побывали более 84 миллиона отдыхающих. Поэтому эксперты отмечают, что убытки из-за закрытия пляжного сезона могут достигать 90 миллиардов евро.

Сейчас иностранцам не рекомендуют бронировать путевки в Испанию и резервировать жилье. Причиной стала пандемия коронавируса, от которой уже умер 177 641 человек. Испания входит в антирейтинг стран по количеству инфицированных COVID-19. По состоянию на 21 апреля там зафиксировано более 204 тысячи больных коронавирусом.



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Для каких туристов будет открыта Испания

В то же время специалисты ищут альтернативные предложения, которые помогут стране пережить кризис и не обанкротиться. В частности, предлагают разрешить испанцам посещать местные курорты. Отдыхающие будут соблюдать все меры предосторожности во время карантина (речь идет о поездках в полупустых поездах, сохранение дистанции в ресторанах или на пляжах).

Помимо этого, местные власти Канарских островов обратились с просьбой разрешить им принимать иностранных туристов, поскольку архипелаг не пострадал от коронавируса. Однако пока такого разрешения они не получили.

Журналисты предполагают, что и для испанцев отдых на море будет не по карману. Цены могут существенно вырасти из-за отсутствия туристов и стремление предпринимателей хоть как-то покрыть расходы на содержание гостиниц или услуги персонала.