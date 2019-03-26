Испанская королева подчеркнула пышную грудь в откровенном платье с декольте: фото

Испанская королева Летиция и ее муж король Филипп VI, которые прибыли в Аргентину с трехдневным визитом, посетили Государственный вечер. Мероприятие для испанской королевской семьи организовали президент Аргентины Маурисио Макри и первая леди Хулиана Авада.

Для торжественного приема в правительственном доме Casa Rosada испанская икона стиля королева Летиция примерила роскошное и соблазнительное платье.

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Бывшая журналистка выглядела очаровательно в миди-платье темно-синего цвета, которое расшито золотыми цветами. В таком наряде Летиция сделала акцент на декольте и стройной талии. Завершили образ золотой клатч и серьги.

Для выхода испанская королева собрала волосы в аккуратную прическу и сделала вечерний макияж с акцентом на глазах.



Королева Летиция / Getty Images



Королева Летиция / Getty Images



Королева Летиция / Getty Images

Добавим, что первая леди Аргентины Хулиана Авада выглядела не менее эффектно. 44-летняя женщина появилась в красном платье, которое идеально подчеркнуло ее фигуру.



Торжественный прием в Casa Rosada / Getty Images