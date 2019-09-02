Испанская певица Джоана Сайнс погибла на сцене во время выступления

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Певица Джоана Сайнс погибла во время выступления
Певица Джоана Сайнс погибла во время выступления / Twitter / @AhoraCantabria

30-летняя исполнительница Джоанна Сайнс выступала вместе с коллективом Super Hollywood Orchestra, когда пиротехнический картридж взорвался и попал артистке в живот. Певица была главной танцовщицей и хореографом коллектива.

О трагической новости сообщили на австралийском ресурсе news.com.au. В издании сообщают, что выступление звезды проходило в рамках фестиваля в испанском Лас-Берланасе, недалеко от Мадрида. Коллектив Super Hollywood Orchestra и Джоана Сайнс закрывали мероприятие своим выступлением.

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Во время выступления произошел несчастный случай, в результате чего певица от взрыва упала и потеряла сознание. Произошло это на глазах нескольких тысяч зрителей. Ее срочно госпитализировали, но в больнице артистка скончалась от нанесенных травм.

Видеозапись инцидента опубликовал портал news.com.au в понедельник, 2 сентября. На странице коллектива в фейсбуке фанаты выражают свои соболезнования и скорбь по поводу смерти артистки.

Джоана Сайнс загинула
Певица и хореограф Джоана Сайнс погибла во время выступления / Facebook / @Orquesta Super Hollywood

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Теги: Новости LifeStyle LifeStyle Потери
Источник: news.com.au
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