Испанские каникулы: Меган Маркл отпраздновала день рождения на Ибице с принцем Гарри, – СМИ

Принц Гарри совершил частную поездку на Ибицу с женой Меган Маркл, которая 4 августа отметила свой день рождения, и их общим сыном Арчи.

Об этом сообщает издание Daily Mail со ссылкой Majorca Daily Bulletin. Ранее СМИ писали о том, что герцогиня Сассекская отказывается от громкого празднования своего дня рождения. Экс-актриса отметила свое 38-летие в семейном кругу с принцем Гарри и их сыном Арчи в Испании.

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Королевская чета прибыла на курорт секретно частным самолетом Заметим, что для 3-месячного Арчи поездка заграницу стала первой в жизни.

Вместе с Гарри и Меган отправились личные телохранители, которые гарантировали безопасность влюбленным во время пятидневного путешествия. "Безопасность сына для молодых родителей стоит превыше всего", – добавил инсайдер.

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Ранее Меган Маркл уже отдыхала с друзьями на Ибице. В 2016 году жена принца Гарри, которая на то время не была членом королевской семьи, активно публиковала на своей странице в Instagram соблазнительные снимки в бикини.