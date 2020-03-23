Испанские полицейские устроили для жителей на карантине уличный концерт: веселые видео

Пандемия коронавируса заставила миллионы людей отправиться на карантин и неделями сидеть дома. Полицейские в Испании решили поддержать местных жителей и спели для них веселую песенку просто на улице.

Испания попала в список стран, где ситуация с коронавирусом едва ли не самая трудная. Хоть страна и выбилась из первой тройки лидеров по распространению инфекции в мире, однако за минувшие сутки, 22 марта, там зафиксировали рекордное количество смертей от Covid-2019. Испанские полицейские решили развеселить жителей, которые находятся на карантине и устроили для них импровизированный концерт. Видео быстро разлетелось по сети и вызвало восторг у пользователей.

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Концерт состоялся на улице испанского города Альгайда, что на острове Майорка. Полицейские сыграли детскую песенку. Об этом говорится в местном издании Diario de Mallorca.

Кроме того, что они решили спеть, но и призвали людей сделать это вместе с ними. Выполняли известную испанскую детскую песенку En Joan petit quan balla ("Когда танцует маленький Джон").

Amazing Local Algaida police singing a traditional mallorcan song for the children.

Heros!! pic.twitter.com/LQ51fojkdt — Like Rst (@rst_like) March 21, 2020

В издании также отметили, что накануне этот концерт анонсировали, поэтому для большинства жителей событие не стало неожиданностью. Похожие выступления правоохранителей состоялись и в других испанских городах.

Отметим, по состоянию на 23 марта число инфицированных в Испании уже перевалило за 33 тысячи случаев. В то же время, летальных случаев от осложнений, вызванных инфекцией – 2 182. За последние сутки умерли 462 человека. Удалось выздороветь 3 355 лицам. Людей призывают не выходить на улицу, а при первых симптомах заболевания обращаться к семейному врачу.



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