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Исполнительный директор Universal Music Group заразился коронавирусом, – СМИ

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Глава корпорации Universal Music Group Лучиан Грейндж, возможно, больной коронавирусом. По информации западных СМИ, его доставили в медицинский центр Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе.

Согласно информации инсайдеров издания Variety, тест на выявление коронавируса у Лучиана Грейнджа оказался положительным. Следовательно исполнительный директор крупнейшей в мире звукозаписывающей корпорации Universal Music Group сейчас находится под наблюдением врачей. Пока корпорация не берется комментировать никакие слухи.

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Стоит добавить, что Universal Music Group также заявила о временном закрытии своей штаб-квартиры в Санта-Монике (штат Калифорния) после того, как у одного из сотрудников обнаружили коронавирус. Вероятно, именно поэтому глава компании заразился инфекционным заболеванием.

В Variety также добавили, что 29 февраля Грейндж праздновал свое 60-летие в калифорнийском гольф-клубе "Мэдисон", где присутствовали многочисленные американские предприниматели, в частности и глава корпорации Apple Тим Кук, который также заявил о закрытии всех магазинов компании по всему миру, кроме материкового Китая, сроком на две недели – с 14 по 27 марта.

Что известно о Лучиане Грейндж?
Мужчина возглавил Universal Music Group в 2011 году. За его председательство в декабре 2019 года было продано 10% акций компании китайскому холдингу Tencent. Со знаменитой компанией сотрудничают самые первые звезды мира – Билли Айлиш, Тейлор Свифт, Ариана Гранде и другие. Также помог в развитии карьеры таким звездам, как Эми Уайнхаус, ABBA, Eurythmics, Рианна, Сэм Смит, Take That, Psychedelic Furs, The Rolling Stones, Sting, Jamie Cullum и Andrea Bocelli.


Лючиан Грейндж с Билли Айлиш и ее братом / фото из открытых источников

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Автор: Ульяна Журба
Теги: Коронавирус Covid-19 Музыка Новости LifeStyle LifeStyle
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