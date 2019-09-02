Исполняется 53: Сальма Хайек ошеломила сеть обольстительной фигурой в купальнике

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Сальма Хайек
Сальма Хайек / Instagram / @salmahayek

В понедельник, 2 сентября, мексиканско-американской актрисе Сальме Хайек исполняется 53 года. Однако, если посмотреть на нее, можно понять, что возраст для женщины – не более, чем просто цифра. Зажигательная красотка не скрывает своей роскошной фигуры и откровенно демонстрирует ее в социальных сетях.

На днях Сальма опубликовала фото в голубом купальнике и солнцезащитных очках на пляже. Хайек продемонстрировала пышные формы в бикини и идеальное состояние кожи. Поклонники в сети не могут поверить, что актрисе действительно исполняется 53.

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"Да, мне исполняется 53. Ну и что?... С днем рождения всех, кто родился в сентябре", – добавила актриса в подписи.

"Я не могу представить, что тебе 53! Ты выглядишь идеально", "53 или 35?", "Ты невероятная женщина", "Королева", – пишут пользователи в сети.

Сальма Хайєк
Сальма Хайек / Instagram / @salmahayek

Также Сальма показала забавные снимки с малышом, которого она встретила на пляже. В подписи звезда в шутку рассказала: "Когда ты идешь пляжем и внезапно влюбляешься в ребенка другого человека".

Сальма Хайек / Instagram / @salmahayek

Накануне Сальма публиковала в социальной сети очень горячие фотографии. Хайек позирует на берегу моря в волнах в купальнике, который соблазнительно подчеркнул пышные формы звезды.

Сальма Хайек / Instagram / @salmahayek

Сальма Хайєк
Сальма Хайек / Instagram / @salmahayek

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Теги: Голливуд LifeStyle Новости LifeStyle Эротика
Источник: LifeStyle 24
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