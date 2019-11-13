Испытайте интуицию: как хорошо вы знаете фильмы Джерарда Батлера – тест

13 ноября талантливый голливудский актер Джерард Батлер празднует день рождения. Знаменитому ловеласу исполнилось 50 лет! По случаю юбилея журналисты LifeStyle 24 создали интересный тест, который покажет, насколько вы хорошо знаете творчество именинника. Испытайте свою интуицию!

Мошенник, пылкий любовник, полицейский, мститель или романтик – кажется, все роли по плечу талантливому Джерарду Батлеру. В 50 лет он может похвастаться большой фильмографией и успешными продюсерскими проектами. Однако этой славы могло и не быть!

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Биография Джерарда Батлера

В подростковом возрасте Джерард Батлер выбрал себе другую профессию и получил юридическое образование в университете Глазго. Благодаря своей харизме он на протяжении всей учебы был главой студенстского сообщества и любимцем преподавателей. После окончания вуза Джерард даже несколько лет проработал адвокатом и впоследствии понял, что это занятие не для него.

Тогда талантливый Батлер вспомнил свои любительские выступления в школе и в Королевском театре Глазго. Смерть отца, который ушел из семьи в первые годы жизни Джерарда, еще больше заставила его задуматься про любимое дело. Затем он решил покорять большую сцену театральными постановками.

Для воплощения своей мечты Джерард Батлер переехал в Лондон, где выступал в труппе местного театра. Дебют актера на экранах состоялся в 1997 году, когда он сыграл эпизодическую роль в фильме "Мисс Браун". Впоследствии харизматичного шотландца пригласили в фильм о Джеймсе Бонде. Однако судьбоносным было участие в фильме "Аттила". После выхода его на экран Джерард Батлер получил сотни предложений от режиссеров и стал одним из самых успешных актеров современности.

От комедий до драм и боевиков – каждый фильм с участием звездного именинника был успешным. "Законопослушный гражданин", "Падение ангела", "Голая правда", "Охота на бывшую", "Дракула 2000", "Призрак оперы, "300 спартанцев", "Беовульф и Грендель", "Мумия: Принц Египта", "В ловушке времени" – список успешных фильмов Джерарда Батлера можно продолжать долго.

А насколько хорошо вы знаете его фильмографию – узнайте, пройдя небольшой тест от LifeStyle 24, и делитесь своими результатами с друзьями!

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