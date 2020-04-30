Исследователи раскрыли несколько секретов легендарной картины Яна Вермера

Эксперты из картинной галереи в Гааге зря время не теряют на карантине. Они приблизились к главной загадке творения Яна Вермера "Девушка с жемчужной сережкой". Результаты исследования обнародовали во вторник, 28 апреля.

Как сообщает The Guardian, картину "Девушка с жемчужной сережкой нидерландский художник Ян Вермеер создал примерно в 1665 году. Именно это произведение художника считается шедевром, поэтому исследователи начали тщательно изучать полотно.

Смотрите также: Правила карантина показали на примере легендарных картин: красноречивые фото

До сих пор эксперты считали, что Вермеер рисовал картину из воображения. Об этом свидетельствовала осязаемость ресниц у красавицы и особенность серьги, которая как бы застряла в воздухе. Однако последние исследования показали: портрет писали с манекенщицы. Позади "Девушки с жемчужной сережкой" видно едва заметные складки, которые указывают, что она позировала на фоне темного полотна, которое нарисовал художник. Кроме этого, Вермеер таки нарисовал ресницы девушки, выбрав дорогие краски.

Нам удалось узнать столько интересного о материалах и стиле Вермера, но мы все еще не знаем, кто именно эта девушка. Хорошо, что остаются некоторые тайны, ведь это позволяет людям создать собственную интерпретацию истории "Девушки". То, что она до сих пор является загадкой, заставляет людей возвращаться,

– рассказала руководитель проекта Эбби Вандивер.



"Девушка с жемчужной сережкой"/ The Guardian

В настоящее время исследователи смогли точно определить, откуда Вермеер брал краски, которые использовал для создания картины "Девушка с жемчужной сережкой". Тогда, по данным ученых, материалы стоили дороже, чем золото. Вермеер купил краски в родном городе Делфт. Свинцовая руда, которая создает белый цвет на холсте, была привезена из района Пик, красные цвета картины – это ферменты, взятые из насекомых Мексики, а голубой тюрбан художнику удалось создать благодаря полудрагоценному камню из Афганистана.