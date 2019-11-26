Историческое кино не может быть дешевым, – режиссер "Якова", которому отказали в финансировании

Почему проекту полнометражного художественного фильма "Яков" о Голодоморе в третий раз отказали в госфинансировании, рассказала его режиссер Виктория Трофименко. По ее словам, история тянется еще с 2017 года, а последний раз ей отказали без аргументов.

Об этом говорится в эксклюзивном интервью 24 канала.

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В августе этого года стало известно, что проект "Якова" на питчинг отобрало Госкино. Но с появлением нового министра культуры, выяснилось, что на украинское кино выделили слишком много средств из госбюджета. Поэтому около 50 проектам из 100 было отказано в финансировании. Это касалось и фильма "Яков". По словам режиссера Виктории Трофименко, им отказали без аргументов.

"Не было аргументов. Отказали и все. Безусловно, историческое кино не может быть дешевым. Мы просили около 50 миллионов гривен. Идти на компромиссы и сократить бюджет еще больше означало бы выбрасывать сцены из сценария, потому что мы не сможем их снять, если мы не найдем копродюсеров и деньги. Мы не можем снимать этот фильм, как сериал, на сериальных локациях. Мы хотим строить заново Большой хутор. Условно говоря, нельзя же "Тесла" купить по цене "Жигулей", не так ли? Для меня качество очень важно", – высказалась Трофименко.



Режиссер Виктория Трофименко на съемках тизера фильма "Яков" / Facebook / @ Yakiv / Яков / Фото: Екатерина Лащикова

Она проинформировала: если они не найдут деньги, придется урезать сцены, которые для режиссера очень важны. По ее словам, например, в сцене "Одесский порт" она хочет показать то время, когда люди страдают от голода, а тонны зерна едут за границу.

"С тем бюджетом, что мы подавались, не можем себе позволить очень много. Но я бы очень хотела делать так, как Агнешка Холланд (автор фильма "Цена правды", – LifeStyle 24) – делать день репетиции с камерой и актерами на локации, и день съемки. Это даст хороший результат. Но с нашим бюджетом, который нам урезали, дали и забрали в этот раз, мы себе такого не можем позволить. Даже если Госкино нам даст деньги, мы будем делать краудфандинг, искать частные инвестиции, потому что я очень хочу сделать качественное кино. Для сравнения "Горькая жатва" – 21 миллион долларов, фильм Агнешки – около 11, а мы просили только 3", – подытожила режиссер фильма" Яков ".

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Наконец она также сообщила, что сейчас в Госкино говорят: будут давать значительно меньше бюджеты. Режиссер откровенно подчеркнула: в такой зыбкой и непонятной ситуации непонятно, где найти деньги, чтобы снять столь мощное кино, как хочется.

На этот фильм у Госкино и Минкульта уже три года нет денег. Это продолжается с 2017 года, отказ за отказом. То боятся неоднозначных героев... то в Минкульте советовали урезать бюджет, но как я могу сделать историческое кино дешевым? Есть же примеры фильмов на эту тему, сравните,

– сказала Трофименко.

Что известно о фильме "Яков"?В основу исторического фильма положена реальная история, события которой разворачиваются во время Голодомора, в 1932-1933 годах. Житель села Большой Хутор Яков Дробот решает создать колхоз, в чем многие односельчане его не поддерживают. Однако, несмотря на это, ему удается стать первым председателем колхоза "Бедняк" и благодаря этому спасти около 3 тысяч человек, среди которых беспризорные дети и жители Большого Хутора. Киноленте режиссера Виктории Трофименко трижды отказывали в государственном финансировании, поэтому съемочная команда создала короткий тизер, где показала ключевые сцены из фильма, который женщина все еще надеется снять.