Истории оживают: в Киеве покажут спектакль для людей с нарушениями слуха

Каждое воскресенье в киевском Caribbean Club Concert Hall проходит музыкальное шоу – "Лихтариус. Истории оживают". Организаторы в рамках социального проекта "Смотри как слышно" запускают серию специальных показов спектакля с переводчиком жестового языка для людей с нарушениями слуха.

"Лихтариус. Истории оживают" – это первое в Украине регулярное семейное шоу по примеру бродвейского мюзикла, вдохновительницей которого является Елена Коляденко. В шоу участвует 34 артиста, в основном – это дети, маленькие звезды из разных талант-шоу нашей страны.

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Первые показы с переводчиком жестового языка состоятся 3 марта и 7 апреля. Организаторы планируют продолжать такие показы раз в месяц пока будет идти музыкальное шоу.

К сожалению, есть люди, которые не слышат или не могут говорить, но они имеют право, как и все другие, смотреть спектакли и развиваться. Поэтому я надеюсь, что подобные события станут проходить чаще и люди с ограниченным слухом смогут отдыхать, как и все,

– рассказывает исполнительный продюсер шоу Анастасия Ваганова.

Смотрите серию фото из спектакля "Лихтариус. Истории оживают"