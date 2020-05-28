История кино за 7 минут: сеть покорило видео, которое показало развитие фильмов за 125 лет

Если вы относитесь к любителям кино, тогда ролик от Анабель Эстреллы сможет вас приятно поразить. Режиссер охватила 125 лет истории кинематографа и подобрала кадры, которые показали разные этапы его становления.

Каким был первый фильм

Ролик Анабель Естрелли, который она разместила на ютуб-канале, начинается с первого фильма в истории кино. "Прибытие поезда на вокзал Ла-Сьота" – именно так братья Огюст и Луи Люмьеры назвали документальную ленту, которую создали в 1896 году. Видео содержало кадры на 50 секунд показа, однако стало настоящим прорывом.

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Братья Люмьер впервые представили его публике в Париже и, эти кадры изрядно напугали зрителей, которые были не готовы видеть изображение поезда, "ожившего" на глазах. С тех пор немое кино начало стремительно развиваться. Уже за 20 лет существования на киноарене появится легендарный Чарли Чаплин, который сумел рассмешить миллионы людей своими забавными сценками.

История кино в коротком ролике

Режиссер Анабель Эстрелла не остановилась на первых этапах существования кинематографа. В течение года она изучала все детали истории мирового кино и подбирала особые кадры, которые передают атмосферу эпохи и новаторство в съемках.

Конечно, все киноленты, которые вышли за этот период, Анабель не поместила в видео, поэтому киноманы смогут увидеть только те, которые действительно потрясли мир. Режиссер оценивала наиболее влиятельные, знаменитые и прорывные фильмы, от "Прибытия поезда" и "Паразитов".

Этим проектом я хочу отдать должное всем тем фильмам, которые на протяжении истории заставляли нас мечтать, смеяться, плакать или ужасаться... Надеюсь, что вам понравится это увлекательное путешествие в мир кино так же, как и мне в процессе создания, – отметила Анабель Эстрелла.

Смотрите видео об истории мирового кинематографа: