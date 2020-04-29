История любви Джиджи Хадид и Зейна Малика: красноречивые фото влюбленных

29 апреля СМИ взорвались инсайдерской новостью – одна из самых популярных моделей мира Джиджи Хадид беременна. Отцом ребенка является британский певец и бывший участник группы One Direction Зейн Малик. Как началась и развивалась их любовь – читайте дальше.

Джиджи и Зейн познакомились на вечеринке по случаю дня рождения их общей подруги Кендалл Дженнер. Повеселились, отдохнули и разъехались каждый по своим делам отдельно.

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Ближе они познакомились в 2015 году, когда Зейн пришел на показ Victoria's Secret, а Джиджи тогда именно дефилировала. В то время бывший солист группы One Direction расстался с девушкой из группы Little Mix Перри Эдвардс, а Хадид завершила отношения с певцом Джо Джонасом.

Малик узнал девушку сразу, ведь ее фотографии были повсюду, поэтому не теряя возможности, он подошел пообщаться и пригласил на свидание. В одном из своих интервью модель призналась, что он сразу ей очень понравился.



Джиджи Хадид и Зейн Малик / Фото из соцсетей

На первое свидание Зейн пригласил Джиджи в ресторан в Нью-Йорке. Уже через несколько месяцев на снимках Хадид, сделанных папарацци, особо внимательные разглядели фотографию Зейна на заставке телефона. А еще через несколько дней музыкант выпустил клип на свой дебютный сольный сингл Pillowtalk, в котором они с Джиджи в течение трех минут демонстрируют миру свои чувства.

Видеоклип Зейна Малика с Джиджи Хадид: смотрите онлайн

В мае 2016 года они впервые появились на известном модном событии Нью-Йорка Met Gala. Уже через полгода влюбленные стали жить вместе, а впоследствии в СМИ появилась информация о том, что Малик сделал предложение любимой, но она отказалась, заявив, что еще не готова к замужеству.



Влюбленные на вечеринке Met Gala / Getty Images

В 2017 году влюбленные появились на страницах американского глянца Vogue. Их отношения стремительно развивались: они все праздники отмечали вместе, и даже успели познакомиться с родителями друг друга. Малик даже сделал татуировку в честь любимой – набил на груди глаза Джиджи Хадид.



Джиджи и Зейн на обложке глянца / Vogue

В мае 2018 года одна из самых красивых пар Голливуда ошарашила всех новостью о расставании.

Я буду всегда благодарна за любовь, время и жизненные уроки, которые мы разделили с Зейном. Я хочу только лучшего для него и буду продолжать поддерживать человека, к которому испытываю безграничное уважение,

– прокомментировала расставание Хадид.

Уже через несколько месяцев папарацци подловили пару за поцелуем, поэтому поклонники расценили их расставание не более, как пиар-ход. Весь 2019 год Джиджи и Зейн мирились и расставались множество раз, их бурные эмоциональные отношения можно было часто заметить то совместными фото в соцсетях, то удалением совместных фотографий.



Все совместные выходы влюбленных изрядно стильные / Getty Images

В связи с пандемией коронавируса, власти США призвали всех жителей к самоизоляции. Влюбленные Джиджи и Зейн отправились на карантин вместе на семейную ферму Хадид в Пенсильвании.

23 апреля американская супермодель отпраздновала свой день рождения с самыми близкими ей людьми: мамой, сестрой, любимым и подругой. Собственно, именно кадры с празднования и привлекли внимание журналистов. По инсайдерской информации, Джиджи находится на 20 неделе беременности.