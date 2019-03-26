История любви Меган и Гарри: появились первые кадры из нового фильма

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Принц Гарри и Меган Маркл
Принц Гарри и Меган Маркл / www.gettyimages.com

Второй фильм об отношениях между экс-актрисой и внуком британской королевы получил название "Гарри и Меган: становление королевской пары". Премьера ленты запланирована на 27 мая 2019 года.

Продюсерская компания Lifetime опубликовала первые кадры из второй части фильма о любви Меган Маркл и принца Гарри, пишет Vanity Fair.

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Первый фильм под названием "Гарри и Меган: королевский роман" вышел на большой экран в мае 2018 года за несколько дней до их свадьбы. Кинокартина пользовалась большим успехом, ведь их история любви стала едва ли не самой громкой во всем мире. Однако у критиков было немало жалоб по подбору актеров, исполнявших роли главных героев.

Главные роли во второй части сыграют новые артисты – Тиффани Смит и Чарли Фил. Однако пользователи в сети в очередной раз не остались довольны подбором актеров.


"Гарри и Меган: становление королевской пары" / Courtesy Lifetime / Vanity Fair

В картине "Гарри и Меган: становление королевской пары" покажут переживания Гарри и Меган во время свадьбы, подготовку герцогини к беременности и первый королевский тур влюбленных, во время которого они сообщили о пополнении в семье.

На новых кадрах изображена Меган Маркл в свадебном образе с короной и с принцем Гарри в садах Кенсингтона.


"Гарри и Меган: становление королевской пары" / Courtesy Lifetime / Vanity Fair

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Теги: LifeStyle Кино Королівська сім'я Меган Маркл
Источник: LifeStyle 24
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