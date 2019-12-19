История моей дочери – это ее история, – Шарлиз Терон рассказала о своем ребенке-трансгендере

Голливудская актриса Шарлиз Терон не раз будоражила поклонников снимками своего старшего сына Джексона, который одевает платья. На днях она решила больше рассказать о воспитании ребенка-трансгендера.

В интервью Pride Sourc Шарлиз Терон призналась, что ранее не сталкивалась с подобными историями. Ее 7-летний сын Джексон уже давно просит одевать его в платья и не стесняется рассказывать про свою трансгендерность. Поэтому сама Шарлиз обратилась к общественности с просьбой не осуждать ребенка за его выбор и выбирать местоимения женского рода для обращения к Джексону.

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"История моей дочери – это ее история. Однажды она сама расскажет, если захочет. Мне, как матери, лишь важно, чтобы окружающие и пресса использовали правильное местоимение в разговорах. Думаю, для нас будет становиться все труднее по мере ее взросления, если ее как и раньше будут называть "он", – пояснила Шарлиз Терон.

Кроме этого, актриса призналась, что ее дети, хоть еще слишком малы для того, чтобы обсуждать сексуальные ориентации, уже определились, каким видят свое будущее. Так, 4-летняя Августа уверена, что не будет менять пола, однако будет иметь отношения как с парнями, так и с девушками. Шарлиз Терон это совсем не смущает, а звездная мама счастлива, что ее усыновленные дети думают свободно и живут без каких-либо стандартов общества.

"Хотя они еще маловаты, мы все же разговариваем на такие темы. Когда они говорят: "Я женюсь", я всегда спрашиваю: "С кем – с мальчиком или девочкой?". Мне нравится, что мои дети знают – это нормальный вопрос... 4-летняя Августа уверена, что она будет вступать в брак пять раз: с тремя мальчиками и двумя девочками. И мне нравится, что у нее есть свобода так думать. Бог его знает, как оно там будет, но мне нравится, что она чувствует, что может безопасно думать, что все возможно, и что она решит это сама в будущем", – добавила актриса.

Как известно, Шарлиз Терон усыновила Джексона в 2012 году, а через три года удочерила дочь Августу. Оба потомка имеют фамилию актрисы – Терон. Дети проживают со звездной мамочкой в ее роскошном особняке в Лос-Анджелесе, а старший ребенок посещает одну из частных школ.