История принцессы Дианы повторяется, – Джордж Клуни стал на защиту Меган Маркл

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Меган Маркл и принц Гарри
Меган Маркл и принц Гарри / Getty Images

Знаменитый голливудский актер, который является близким другом королевской семьи, прокомментировал слухи, которые появляются вокруг Меган Маркл. 57-летний Джордж Клуни сравнил ситуацию беременной герцогини Сассекской с погибшей Дианой.

В последнее время негативных сплетен вокруг Меган Маркл и принца Гарри становится все больше и больше. Западные СМИ пишут о ее недоразумениях с Кейт Миддлтон, о ссорах с принцем Уильямом, о странных запретах для мужа и о сложных отношениях со своей семьей со стороны отца. Недавно на защиту беременной герцогини Сассекской стали ее подруги, рассказав какой на самом деле отзывчивой и доброй она является. Теперь комментировать ситуацию принялся Джордж Клуни.

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В своем интервью для иностранного издания WHO, он также вступился за Меган Маркл, приравняв ее к погибшей принцессе Диане.

Я хочу сказать, что они просто везде преследуют Меган Маркл. Она – женщина на седьмом месяце беременности, а ее гоняют и обижают так же, как и Диану, ее история повторяется,
– заявил Джордж Клуни.

Также он добавил, что помнит последствия такого поведения журналистов.

"Мы видели, как это заканчивается. Я не могу передать вам, как меня огорчает то, как журналисты передают письма от дочери к отцу и как она получает нечестное отношение. Это безответственно. Я удивлен", – закончил актер.

К слову, недавно ходили слухи, что Джордж и Амаль Клуни станут крестными родителями первенца принца Гарри и Меган Маркл, однако в своем интервью он отрицал правдивость этой информации.

Джордж Клуні і Амаль Клуні на весіллі Меган МАкрл
Джордж и Амаль Клуни на свадьбе принца Гарри и Меган Маркл / Getty Images

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Теги: LifeStyle Королівська сім'я Меган Маркл Джордж Клуни
Источник: 24 Канал
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