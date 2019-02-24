История с участником от Украины еще не завершена, – Кириленко о победительнице Нацотбора MARUV

Вице-премьер-министр Украины Вячеслав Кириленко в третий раз прокомментировал отбор на Евровидение-2019 от Украины. Он отметил, что победитель национального конкурса, то есть певица MARUV, не может представлять страну, пока выступает в стране-агрессоре.

Ранее Вячеслав Кириленко уже заявлял на своей странице в Twitter, что победитель отбора Евровидения от Украины не может представлять страну и одновременно демонстративно давать концерты в России. В таком случае "лучше вообще туда не ехать никому и не надо будет тратить время на объяснения, что на самом деле между Украиной и РФ не дружба и гастроли, а агрессия, аннексия и оккупация".

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Сразу после завершения финала Национального отбора Евровидение-2019 и победы артистки MARUV, что продолжает гастролировать в России, Кириленко в очередной раз подтвердил свою позицию в Twitter.

О Нацотборе на Евровидение. Могу еще раз повторить мысль очень многих: представителем Украины не может быть артист, который гастролирует в государстве-агрессоре, планирует делать это и в дальнейшем и не видит в этом ничего неприемлемого. Поэтому история с участником от Украины еще далеко не завершена,

– говорится в сообщении вице-премьер-министра.



Скриншот со страницы Вячеслава Кириленко

Добавим, что телеканал СТБ, который транслировал все прямые эфиры Национального отбора в феврале имеет за собой право только проводить отбор участников и подсчитывать голоса судей и зрителей. Заключительное слово принадлежит НСТУ –Национальной общественной телерадиокомпании Украины, которая после объявления победителя отбора подписывает договор с исполнителем. Однако о решении НСТУ пока информации нет. Об этом сообщила на своей Facebook-странице член правления в Общественном вещании Александра Кольцова.