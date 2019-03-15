История слишком громкая и бессмысленная, – племянница Майкла Джексона встала на его защиту

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История слишком громкая и бессмысленная, – племянница Майкла Джексона встала на его защиту

37-летняя дочь родного брата Майкла Джексона прокомментировала выход скандальной киноленты "Покидая Неверленд" (Leaving Neverland). Бренди Джексон уверяет, что годами она тесно общалась с Вадом Робсоном и все, что он рассказывает – не может быть правдой.

Недавно дочь поп-короля впервые прокомментировала выход фильма, заверив, что никаких официальных заявлений она пока не делала. Однако ее двоюродная сестра уверена, что все, о чем говорится в фильме – полные глупости. В новом выпуске шоу The Kyle and Jackie O Show 37-летняя дочь родного брата Майкла Джексона прокомментировала скандальный фильм "Покидая Неверленд" ( "Leaving Neverland").

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Бренди Джексон призналась, что в течение 9 лет встречалась с Вадом Робсоном и его слова о насилии не могут быть правдой, поскольку он ни разу не говорил об этом. А также на время второго слушания Ваду Робсону было 22 года и тогда он клялся, что не поддавался насилию со стороны Майкла Джексона.

Меня охватил ужас, когда посмотрела фильм. История Вада слишком громкая и бессмысленная. То, что он говорит, это просто смешно. В фильме он описал не моего дядю, а совсем другого человека. Все, что он когда-либо говорил о Майкле тех пор, как мы знакомы, полностью противоречит его показаниям в фильме,
– отметила Бренди Джексон.

Также племянница певца заявила, что если бы ее дядя действительно насиловал Вада, да еще и неоднократно, то он не потерял бы возможности рассказать об этом при первой возможности. По ее мнению, целью Робсона и Сейфчака является получить неплохие деньги за их показания.

Если бы кто-то надругался над вами, когда вам было 14 лет, и у вас был шанс дать показания и посадить этого человека на всю жизнь, чтобы он не мог никому больше навредить, вы бы это сделали. Все бы так сделали,
– добавила племянница легендарного короля.

Брат Майкла Джесона Джекі і його донька
Джеки Джексон (родной брат Майкла) и его дочь Бренди / Getty Images

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Теги: LifeStyle
Источник: 24 Канал
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