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Итальянка выиграла картину Пикассо стоимостью миллион евро: видео

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Итальянка выиграла картину Пикассо
Итальянка выиграла картину Пикассо / Скриншот из видео

Итальянка выиграла картину "Натюрморт" Пабло Пикассо стоимостью 1 миллион евро. Произошло это в рамках благотворительной лотереи в Париже.

Картину "Натюрморт" Пикассо написал в 1921 году, сообщает издание BBC.

Интересно Фермер на день выиграл картину Пикассо – повесил ее в сарае

Победительница говорит, что счастливый билет ей подарили.

► Что известно об аукционе

Благотворительное событие проводил аукционный дом "Кристиз" в Париже. Более 50 тысяч человек из разных стран мира приобрели билеты для участия в лотерее. Их стоимость составляла 100 евро. Примерно 29% билетов было продано во Франции, далее следуют США и Швейцария.

В общем, на благотворительную помощь было собрано более 5 миллионов евро. По словам организаторов, 4,2 миллиона евро выручат на проекты по чистой воде в школах и деревнях Африки, в частности на Мадагаскаре, в Марокко и в Камеруне.

► Что известно о картине

Картину для розыгрыша предоставил Дэвид Нахмад, коллекционер-миллиардер из Монако. За нее он получит 900 тысяч, а 100 тысяч евро пожертвует. "Натюрморт" – это довольно небольшое художественное произведение – размером 23 сантиметра на 46 сантиметров. На картине изображены стакан абсента и газета на столе.

Смотрите видео: итальянка выиграла картину Пикассо

 

Автор: Екатерина Козачинская
Теги: благотворительность Новости LifeStyle Новости Франции Исскусство LifeStyle Новости культуры
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